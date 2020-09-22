أول صورة لـ"صاروخ ملاهي مطروح" بعد تسببه في إصابة 9 أشخاص

تنشر "الوطن" أول صورة للعبة الصاروخ الذي سقط في ملاهي مطروح خلال تشغيل اللعبة، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال.

وأكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، لـ"الوطن"، أنه جارٍ التنسيق مع مستشفى العلمين المركزي لنقل حالات الثلاثة أطفال لإجراء عملية تثبيت الفقرات المكسورة نتيجة الحادث.

كانت إحدى الألعاب سقطت فى الساعات الأولى من صباح ،اليوم، الثلاثاء خلال ركوب المواطنين فى ملاهى مدينة مرسى مطروح بمنطقة البوسيت بالكورنيش تسمى لعبة الصاروخ مما أدى إلى إصابة 9 أفراد باصابات متفرقة فى الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى مطروح العام وأجريت لهم جميع الفحوصات الطبية لهم بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى ووضعهم تحت الرعاية الطبية.