عاجل.. إغلاق ملاهي مطروح بعد إصابة 9 مواطنين

انتقلت المباحث من قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث الملاهى لمعاينته للتعرف على أسباب سقوط لعبة الصاروخ والذى هدد حياة المواطنين من رواد الملاهى بعد سقوطه ووقوع مصابين.

وأغلقت الشرطة الملاهي، منذ قليل، لحين إشعار آخر وقررت تعيين أفراد أمن على الملاهى وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت إحدى الألعاب سقطت بالمواطنين فى الساعات الأولى من صباح، اليوم، الثلاثاء بملاهى مدينة مرسى مطروح بمنطقة البوسيت بالكورنيش تسمى لعبة الصاروخ مما أدى إلى إصابة 9 أفراد باصابات متفرقة فى الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى مطروح العام وتعامل معهم أطقم الأطباء والتمريض بشكل سريع بمتابعة الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد على وكيل المديرية، خاصة الحالات الحرجة للأطفال المصابين بكسور، وأجريت لهم الفحوصات الطبية لهم بقسم الإستقبال والطوارىء بالمستشفى، وسيتم إجراء عمليات عظام لهم لتثبيت الفقرات.