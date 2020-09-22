رئيس إيتاي البارود: المناطق المنخفضة الأكثر عرضة لفيضان النيل

أعلن رئيس الوحدة المحلية بإيتاي البارود، في محافظة البحيرة، محمد كجك، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الفيضان المحتمل بنهر النيل، فرع رشيد، والذي قد يتسبب في غرق العديد من المنازل والأراضي الزراعية.

وأكد رئيس مدينة إيتاي البارود أن المناطق المنخفضة على طرح النهر، هي الأكثر عُرضة للغرق، وهو ما يستوجب تحذير المقيمين والمنتفعين في هذه المناطق بسرعة إخلائها ونقل المحاصيل المخزنة بها، وكل ما يمكن أن يتعرض للتلف، بعيداً عن المناطق المعرضة للغرق.

وأضاف "كجك" أن المزارعين المقيمين على طرح النهر أزالوا المحاصيل الموجودة للتجفيف من الأراضي، واستعدوا بنقل أمتعتهم إلى أماكن أخرى، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية نفذت عدة حملات، على مدار الساعة، للتأكد من الالتزام بالتعليمات المتعلقة بمغادرة المساكن وإخلاء المخازن، وذلك للحد من الأضرار التي قد تنتج عن ذلك الفيضان المحتمل.

وأهاب رئيس المدينة بضرورة الابتعاد عن المنازل والمباني والأراضي المجاورة لفرع النيل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ الفوري في حالة وجود أي حالات طارئة.

كما تفقدت لجنة، برئاسة عوض الشهاوي، سكرتير رئيس المدينة، عدداً من القرى، منها "إشليمة، وموردة إشليمة، ونكلا العنب"، للوقوف على إخلاء المباني، سواء حظائر أو منازل أو مخازن، وأي تشوينات زراعية على أراضي طرح النيل.

وتفقد رئيس المدينة، يرافقه أحمد شحاتة، نائب رئيس المدينة، قرى وجزيرة "الضهرية"، للوقوف على إخلاء المنازل، وإخلاء التشوينات الزراعية المجاورة لأراضي طرح النيل.

وأعلنت محافظة البحيرة، أمس الأول، استعداداها لمواجهة فيضان محتمل لنهر النيل، قد يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد، وحذرت المعتدين على أراضي الدولة، من احتمالات غمر المياه لمنازلهم وحظائر الماشية ومخازن المحاصيل وأقفاص المزارع السمكية، ووجهت بسرعة إخلاء كافة المنشآت المخالفة المقامة على طرح النهر في 6 مدن ومراكز بالمحافظة.