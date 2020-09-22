شعراوي: الزيادة السكانية تحرم المواطن من ثمار التنمية

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود وحدة السكان بالوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، الذي تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه في 10 محافظات: القليوبية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، وأسوان.

تنفيذ استراتيجية السكان 2030

وأكد شعراوي حرص واهتمام الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، التي شارك في إعدادها الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في حل القضية السكانية متشابكة الأبعاد ومتعددة الجهات، وأوضح الوزير أنّه من الضروري العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال، إذ إنّ الزيادة السكانية غير المبررة تلتها جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة، وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر، وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

دعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار

وأشار شعراوي إلى أنّه يجب المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن بمعدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه في جميع محافظات الصعيد، ويهدف لإعداد كوادر محليه قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي، من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات، وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات، ودعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم في هذا الشأن.

كوادر سكانية تصل لمستوى القرية

وشدد شعراوي على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها، لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية، قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية، وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وفي سياق متصل، نظمت وزارة التنمية المحلية، ورشة العمل الأولى لبناء قدرات وحدات السكان بدواوين عموم خمس محافظات وهم أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، في الفترة من 14 - 17 سبتمبر 2020، وذلك في إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة .

وافتتح الورشة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير والديوان العام، والذي ألقى كلمة نيابة عن الوزير، كما حضر الجلسة الافتتاحية السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الامم المتحدة للسكان والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحليه للقضية السكانيه .

واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات أعضاء وحدات السكان، في استقراء المؤشرات السكانية وتحليلها وأهمية التخطيط بالنتائج ومتابعة الخطط، وكيفية تحديد المشكلات والأولويات وبناء شراكات لدعم الحلول المقترحة، وعمل مبادرات جنبا إلى جنب مع أنشطة الخطة السكانية، لتلبي حاجات مجتمعية فعلية ومرغوبة من المجتمع، وتحقق نتائج سريعة تساعد في تحسين أداء البرنامج السكاني بالمحافظات وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

كما اهتمت الورشة بمناقشة المشاركين في أسلوب العمل مع شركاء العمل السكاني، والتنسيق بين الأدوار المختلفة، وسبل الشراكات والإجراءات التفصيلية لتنفيذ المهام، بما يساعد في بناء إطار تنظيمي متكامل قائم على الشراكة الفعالة للوصول لمستويات نمو سكاني منخفض.

وأوصت الورشة بالاستمرار في تفعيل دور الشباب في صنع القرار، والتعاون بين فريق وحدات السكان والمديريات المعنية بالأنشطة السكانية، والمجتمع المدني والخاص والمجلس القومي للسكان لتطوير مبادرات سريعة لتلبيه احتياجات المواطنيين.

حضر الورشة 30 مشاركا من 5 محافظات، وتولى التدريب وتقديم المحاضرات مديرة المشروع، ومجموعة من الخبراء والمستشارين المتخصصين في العلوم الاجتماعية والإحصاء والمتابعة والتقييم والأطر المؤسسية.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة، تنظيم ورشة عمل لـ5 محافظات أخرى، ضمن نطاق المشروع الذي يأتي في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية، بشأن القضية السكانية بالتعاون مع عدة وزارات وبالتنسيق مع المجلس القومي للسكان.