سيدة مصابة بتسمم حمل تضع 5 توائم بمستشفى "قنا الجامعي"

كشف رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي، عن إنقاذ حياة سيدة حامل في 5 توائم، بعد إصابتها بتسمم حمل في الشهر الثامن، حيث تم إجراء عملية ولادة قيصرية لها بمستشفى قنا الجامعي بنجاح.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه فور استقبال السيدة بمستشفى قنا، تم تشكيل فريق طبي من قسمي النساء والتوليد، تمكنوا من إجراء عملية ولادة قيصرية لها، حيث وضعت 5 توائم في حالة جيدة، مشيراً إلى أنها تخضع حالياً للمتابعة بالمستشفى مع أطفالها.

وقال الدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، إن العملية جاءت في ضوء الطفرة الطبية التى تشهدها مستشفيات قنا الجامعية، وفي ظل توجيهات رئيس الجامعة بتقديم الرعاية الفائقة للمرضى، بإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب.

وأوضح أنه فور استقبال قسم النساء والتوليد للسيدة، تم توقيع الكشف الطبي عليها، حيث تبين أنها حامل في 5 توائم، في الشهر الثامن، وكانت تعاني من تسمم حمل، وعلى الفور تم إدخالها غرفة العمليات، وتم إجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة لها، ووضعت ولدين و3 بنات، مشيراً إلى أن الأم وأطفالها الـ5 يتمتعون بصحة جيدة.