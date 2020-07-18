صور.. نجاح ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى قنا العام للعزل

نجح الطاقم الطبي بقسم النساء و التوليد، بمستشفى قنا العام للعزل، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 35 عاما مصابة بفيروس كورونا، حيث تمكن الفريق الطبي من التعامل مع المريضة في وقت قياسي بعد دخولها بساعات قليلة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن عملية الولادة تمت بإشراف كامل من قسم النساء والتوليد ونائب مدير قسم العمليات بالمستشفى، وبمتابعة وتعاون من كافة الأقسام، لضمان سلامة المريضة والطفل.

وأوضح الديب، أن الفريق الطبي ضم كل من الدكتور خالد أحمد خطارة تخدير ومحمد فراج أخصائي نساء وتوليد، وفريق التمريض هيام أحمد ومصطفى دسوقي وأسعد ناجي وهالة عطية وهالة محمود وحليمة حمدي وأنغام عامر وعلاء طليحي ورشا شحات وفريال أحمد مكافحة عدوى .

وأشار الديب، إلى أن المريضة وطفلها يتمتعان بحالة صحية جيدة، وسط متابعة ورعاية من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، حتى تتماثل تماماً للشفاء من فيروس كورونا.