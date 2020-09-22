"التنمية المحلية" تستعد لفيضان النيل: غرفة عمليات وتأهب وتحذيرات

أعلنت وزارة التنمية المحلية استعدادها للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه النيل في بعض المحافظات بتشكيل غرفة عمليات للمتابعة المستمرة مع المحافظات ووزارة الري لإدارة الأزمة والاستعداد كإجراء وقائي لأي فيضان محتمل يتسبب في غرق مناطق واسعة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة تتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات أي تطورات تحدث على أرض الواقع، ويتمّ التعامل معها على الفور، مؤكّدًا أنَّه تمّ إطلاق تحذيرات من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات الموجودة على فرعي رشيد ودمياط، باتخاذ كل التدابير اللازمة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأوضح "قاسم" لـ"الوطن"، أنَّه تمّ توجيه المحافظين بأهمية دور الوحدات المحلية بمحافظات مثل دمياط وكفر الشيخ والبحيرة، بتوعية المواطنين بإخلاء المنازل الموجودة على طرح النهر وحظائر الماشية والمزارع السمكية وحصاد أى زراعات حان وقتها، لتفادي الأضرار التي تنجم عن غرق الأراضي حفاظًا على حياة الناس والثروة الحيوانية.

وأكّد "قاسم"، أنَّ وزارة التنمية المحلية تتواصل مع وزارة الري لمتابعة المستجدات، وإصدار تحذيرات للأهالي بإخلاء مؤقت للأماكن الموجودة على طرح النهر بتلك المحافظات، تجنبًا لأي ارتفاع لمنسوب المياه خلال الفترة الراهنة، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بإخلاء تلك المناطق منعًا لتضررهم وحفاظاً على أرواحهم.

وفي وقت سابق، أكّد مصدر بوزارة الري لـ"الوطن"، أنّ هناك 3 محافظات معرضة لارتفاع منسوب النيل، وبدأت اتخاذ إجراءات احترازية، وهي البحيرة وكفر الشيخ ودمياط، لافتًا إلى صدور منشورات بتكليف الوحدات المحلية في المحافظات الثلاث، بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وفى وقت سابق، وجهت محافظة البحيرة الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية فى طرح النهر داخل مراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد، جاء فيه أنه "في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام المقبلة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتمّ اتخاذ اللازم فوراً نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان، والتنبيه على جميع المتواجدين من الصيادين، أو أملاك خاصة بالمباني".