مصادر لـ"الوطن": 3 أحزاب فقط تقدمت بأوراق مرشحيها لممثل القائمة

أكدت مصادر من داخل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، لـ"الوطن"، أن المستشار محمد العناني الممثل القانوني للقائمة، بدأ في تلقي أوراق المرشحين من الأحزاب المشاركة في القائمة، وعددها 12 حزباً حتى الآن، تمهيداً لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات هذا الأسبوع.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أحزاب "مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر"، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وأضافت المصادر، أن أحزاب التجمع والعدل والإصلاح والتنمية، انتهت من تقديم جميع أوراق مرشحيها على القائمة ومراجعتها مع الممثل القانوني، وفي انتظار إرسال أوراق المرشحين من باقي الأحزاب.

بكري والشريف وبدر أبرز المرشحين بالقائمة

وبحسب المصادر جاء أبرز المرشحين في القائمة، الدكتور محمد محمود هاشم، وماهيتاب محمد، وأميرة بهاء أبوشقة، والسيد الشريف، وطارق رضوان، وعبلة الهوارى، ومصطفى بكري، ومحمود بدر، وأحمد رمزي.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وحسب قانون مجلس النواب تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.