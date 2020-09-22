وزير الأوقاف: تدريب 260 إماما على السوشيال ميديا وعلم النفس

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، أن الوزارة دربت مجموعة من الأئمة والإداريين على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتقديم دورات متقدمة في الحاسب الآلي والتحول الرقمي والسوشيال ميديا لأئمة المساجد.

وأكد أن الدورات معتمدة من شركة"isdl" لإعطاء رخصة الحاسب الآلي الدولية، والذي تم تخريج منة الدفعة الأولي والتي تقدر 260 إماما، ويتم الإعداد في وزارة الأوقاف للدفعة الثانية والتي ستبدأ في شهر أكتوبر في أكاديمية الأوقاف المصرية.

وأضاف" جمعة" في تصريحات لـ"الوطن" أن الوزارة تحرص علي تقديم انشطة متعددة في التربية الإسلامية للأئمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومنها عدة دورات مختلفة في عدد دورات اللغة الإنجليزية، والحاسب الألي، مضيفاً غلي أنه تم تقديم دورات للأئمة في علوم الاجتماع والنفس والحضارة. وتم الإشراف عليها من، الدكتورمصطفي الفقي، والدكتور علي جمعة، والدكتور شوقي علام ، والدكتورممدوح الدماطي، والدكتور وسامي عبد العزيز.

وأشار أن وزارة الأوقاف قامت بتدريب الأئمة علي التحدث الإعلامي وثقل المهارة الإعلامية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإعلام، ووزارة التعليم العالي.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت مسابقة ثقافية كبري حول إصدارات سلسله "رؤية للفكر المستنير والتي صدر منها: "فقه الدولة وفقه الجماعه، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، ومفاهيم يجب أن تصحح في فقة السنة والسيرة، وحماية دور العباده، والكليات الخمس.