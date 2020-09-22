إعدام 2 طن أغذية فاسدة وتوصية بإغلاق 87 منشأة مخالفة بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن إعدام 2 طن و263 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة، بالإضافة إلى 455 لتر عصائر وألبان غير صالحة، وذلك في حملة شنتها المديرية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، استهدفت 262 منشأة غذائية.

ولفت بيان لمديرية الصحة إلى أن الحملة جاءت "بناءً على توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، إلى فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة، لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية".

وقال وكيل وزارة الصحة إنه جرى المرور على 262 منشأة، وتحرير 112 محضر جنح صحية، لوجود مخالفات في عدد من هذه المنشآت، كما تم التوصية بإغلاق 87 منشأة مخالفة، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص.

وأضاف وكيل الوازرة أنه تم، خلال هذه الحملات، إعدام 2 طن و263 كيلوجرام أغذية متنوعة، و455 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ظهور تغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 347 عينة إلى المعامل المختصة للفحص.

وكان محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، قد شدد على تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع السلع، وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة، وكفايتها لمتطلبات المواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في الأسعار وممارسات الغش التجاي، والعمل على تطبيق القانون بكل حسم، حفاظاً على صحة المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة.