ضبط وإعدام أغذية فاسدة وإيقاف مصنع مواد غذائية في حملة بالمنوفية

شنت لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور خالد الحاج علي، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بشبين الكوم، حملة على المنشآت الغذائية بشبين الكوم.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 10238.5 لتر خل، وضبط 1331 كجم معجون طماطم، وإعدام 1322 كجم أغذية مختلفة عبارة عن مربي تين وفروالة ومشمش غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعبوات عسل أبيض منتهي الصلاحية.

وأسفرت الحملة، عن إعدام 2250 عبوة بلاستيك مخصصة لتعبئة الخل للتلف، وإعدام 500 برطمان بلاستيك فارغ لظهور علامات التلف، وتحرير محضر 96 لنقص الاشتراطات، وتحرير 10 محاضر شهادات صحية 97 للعاملين بالمصنع لعدم حملهم لشهادة صحية.

كما شهدت الحملة، سحب 7 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وعمل مذكرة إيقاف تشغيل للمصنع وذلك لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية للمصنع.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية لمنع التكدس والتجمعات، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.