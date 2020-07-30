صور.. تحرير 9 محاضر وإعدام أغذية فاسدة في حملة على الأسواق بسفاجا

شنت أجهزة مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر أمس الأربعاء، حملة للتفتيش على الأسواق والمحال بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري والتموين وإدارات البيئة والمتابعة الميدانية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك تحت إشراف هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا.

أسفرت الحملة عن إعدام 19 كيلو أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى نتيجة سوء التخزين وارتفاع درجة الحرارة، كما تم تحرير 9 محاضر متنوعة كما تم إعدام أوانٍ غير مطابقة للمواصفات في أحد المطاعم بالمدينة.

شددت المغربي على ضرورة تكاتف الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على والأسواق والمحال التجارية، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.