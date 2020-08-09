إعدام أغذية فاسدة وإغلاق منشأة في حملة لـ"صحة البحر الأحمر"

شنت مديرية صحة البحر الأحمر عدة حملات تفتيشية مكثفة على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة بالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارات الصحية تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

أسفرت الحملات عن إعدام 757 كجم أغذية متنوعة و30 لتر عصائر وزيوت لتغيرهم في الخواص الطبيعية وغلق إدارى لمنشأة برأس غارب لعدم وجود ترخيص.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى بيان صحفى صباح اليوم الأحد، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 86 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 757 كيلو أغذية متنوعة و30 لتر عصائر وزيوت لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 86 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية و53 محضر أخرى لعدم تواجد شهادات صحية، وتم عمل غلق إدارى بمنشأة برأس غارب لعدم وجود ترخيص, وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مرعي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.