فيديو.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في الملاهي بمطروح

تداولت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط لعبة الصاروخ في إحدى مناطق الألعاب الترفيهية "الملاهي" بمنطقة "البوسيت"، في مدينة مرسي مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وظهر في الفيديو سقوط اللعبة على مسافة قصيرة من الأرض، وسط صوت صراخ بعض الأمهات، خوفاً على أبنائهن، الذين كانوا يستقلون اللعبة في ملاهي مطروح، وأكدت مصادر رسمية أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وأكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، لـ"الوطن"، أنه يجري التنسيق مع مستشفى العلمين المركزي، لنقل 3 أطفال من المصابين، يحتاجون لإجراء عملية تثبيت بعض الفقرات أصيبت بكسور، نتيجة الحادث.

وكان فريق من ضباط المباحث من قسم شرطة مطروح قد انتقل إلى موقع الحادث، للمعاينة والوقوف على أسباب سقوط لعبة الصاروخ، والذي تسبب في إصابة 9 أطفال، فضلاً عن إثارة حالة من الهلع بين المواطنين من رواد الملاهي بمدينة مرسى مطروح.

وقررت الأجهزة المعنية بمحافظة مطروح إغلاق الملاهي، لحين إشعار آخر، وقررت تعيين أفراد أمن على منطقة الألعاب الترفيهية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، بعد تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت لعبة "الصاروخ"، في منطقة الملاهي على ساحل مطروح، قد سقطت بعدد من الأطفال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام.