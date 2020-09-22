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وزير الطاقة الإسرائيلي: غاز شرق المتوسط سيشمل التعاون بمجالات أخرى

كتب:

مارينا رؤوف
10:52 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
جانب من المؤتمر اليوم

جانب من المؤتمر اليوم

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوڨال شتاينيتس، إنَّ منتدى غاز شرق المتوسط ليس فقط للحوار بين دولتين، ولكنه سيكون منصة للتعاون بين الدول السبع الأعضاء وشعوبها.

وأضاف "شتاينيتس"، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد اليوم لتوقيع ميثاق تحويل المنتدي إلى منظمة إقليمية للطاقة أنَّ المنتدي شهد نجاحًا كبيرًا، مبينًا أنَّه ليس فقط تعاون من أجل الطاقة ولكن للتعاون في العديد من المجالات الأخرى.

 

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