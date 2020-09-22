"الرقابة على الصادرات" تحصل على الاعتماد الدولي المبيدات بميناء دمياط 

وافق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على منح الاعتماد لمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط في مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات لـ420 مبيدًا.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة الفحص والاختبار للمنتجات المصدرة والمستوردة وضمان توافقها مع معايير الجودة المحلية والدولية.

كما وافق المجلس على تجديد الاعتماد في مجال تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة فى المنتجات الغذائية، وأيضاً الكشف عن فطر الأراجوت فى الحبوب، كما حصلت الهيئة على تجديد الاعتماد لمعامل الهيئة بفرع ميناء الادبية بالسويس في مجال تقدير المعادن الثقيلة والسموم الفطرية في الأغذية ومنتجاتها بفرع الهيئة بميناء الأدبية.

وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إنَّ هذا الاعتماد يأتي في اطار توجه الهيئة للتوافق مع أعلى معايير الجودة الدولية وبما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دولياً، في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.

وأشار إلى حرص الهيئة على التوسع في إنشاء المعامل الجديدة، حيث تم إنشاء معملاً لمتبقيات المبيدات والسموم بمقر الهيئة بمطار القاهرة والذي افتتحته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر فبراير الماضي، حيث تستهدف الهيئة إحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي من المنتجات الغذائية، لافتاً إلى حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكّد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان.

ولفت "جابر"، إلى حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل التابعة لها وبما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالمياً، إضافة إلى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.

ومن جهتها، قالت الدكتورة سحر جلال مدير عام معامل متبقيات المبيدات والسموم بالهيئة، إن معمل المبيدات والسموم بفرع الهيئة بدمياط هو باكورة العمل فى هذا المجال بالهيئة، مشيرةً إلى أنَّ الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على اعتماد باقي معامل متبقيات المبيدات والسموم المنتشرة في كل موانئ الجمهورية.