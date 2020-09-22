القوى العاملة تشن حملات تفتيش مفاجئة على القطاع الخاص بشمال سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 11 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 79 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه منحاً للعاملين غير منتظم، كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

جهود كبيرة في التفتيش واستخراج رخص مزاولة المهنة خلال أغسطس الماضي

تلقي وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء عن إنجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 28 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 116 منشأة، وتحرير محضر عمالي، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 15 منشأة، والاشتراك في لجنة واحدة للتراخيص للمحال العامة بناء على خطاب من الصندوق الإجتماعي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 15 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

وكانت وزارة القوى العاملة قد اعلنت الشهر الماضي عن نتائج حملات التفتيش التي قامت بالتفتيش على منشآت ومصانع القطاع الخاص بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال 150 يوما منذ بدء الأزمة.

كما اعلنت الوزارة عن نسب التزام إجمالي المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترزاية، المتفق عليها، والملاحظات التي أوصت بها الوزارة، من خلال إرشادات وزارة الصحة، والإدارة المركزية للصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة، كما ستعلن الوزارة عن العقوبات التي تم توقيعها، على بعض المنشآت بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحتارزية لمواجهة فيروس كورونا وعدم انتشاره بين العمالة بالقطاع الخاص.