القوى العاملة توفر 2300 وظيفة براتب يصل لـ6 آلاف جنيه بعد قليل

كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، عن أنّ الوزارة تعلن بعد قليل، توافر وظائف وتعيينات جديدة لـ2300 شاب من الجنسين، ذكور وإناث بمحافظة الجيزة، بمنشآت القطاع الخاص، بينهم 24 شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن نسبة الـ5% المستحقين للعمل بالقطاع الخاص.

وكانت الإدارة المركزية للتشغيل والتوظيف بوزارة القوى العاملة، نجحت في الاتفاق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتوفير وظائف تصل لنحو 6 آلاف و200 فرصة عمل ووظيفة لجميع المؤهلات، ويخصص جزء منها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وزير القوى العاملة: الوظائف متاحة لجميع المؤهلات وتشمل تأمين صحي للراغبين في العمل

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في تصريحات له، إنّ الوظائف متاحة للراغبين للالتحاق بها خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، لجميع المؤهلات، من الذكور والإناث بأجور تبدأ من 1200 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، بالحوافز والساعات الإضافية.

وأضاف سعفان أنّ الامتيازات الممنوحة لوظائف شهري سبتمبر واكتوبر، متعددة، وبينها أنّها شاملة التأمين الصحي، تمنحها نحو 57 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص للعاملين بها، وترتفع قيمة الأجور وفقا للخبرات التي يتمتع بها العامل المرشح لبعض الوظائف التي تعتمد على عنصر الخبرة.

الوظائف ضمن "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي مطلع 2019

وأوضح الوزير أنّ نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأكد أنّ النشرة تهدف لعرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وتتولى الإدارة المختصة ترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج، بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.