بريد الوطن.. أعدنى إلى عملى بالشركة الدولية يا وزير القوى العاملة

أعمل مشرفاً للأمن الإدارى فى الشركة الدولية للخدمات البريدية، وحدث أن تخلصت الشركة منى ونسبة 20% من العاملين بعد أزمة كورونا، بعد فترة خدمة امتدت لـ17 عاماً قامت الشركة بوقفى عن دخول مقر عملى ووقف راتبى وجميع مستحقاتى المالية، بعد تحقيق إدارى داخلى غير قانونى، وذلك بسبب نشاطى وكفاءتى بالعمل وتقديمى ملاحظات عن مخالفات الأمن الصناعى، مما جعل مديرى يستاء من ذلك، أناشد وزير القوى العاملة، التدخل لوقف تلك المذبحة عملاً بمبدأ السيد رئيس الجمهورية وتوصيات سيادته بمراعاة محدودى الدخل، علماً بأننى قمت بعمل محضر بنقطة شرطة الإعلام التابعة لقسم العجوزة، كما حررت محضر إثبات حالة من قبل.

محمد عبدالوهاب سراج - الظاهر - القاهرة

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