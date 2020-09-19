"القوى العاملة" بالبحيرة ترصد إصابة 8 عمال بكورونا خلال أغسطس الماضي

رصدت مديرية القوى العاملة بالبحيرة، إصابة 8 حالات بفيروس كورونا خلال شهر أغسطس الماضي، مبينة أنَّه تمّ عزلهم وعلاجهم تحت رعاية الشركات العاملين فيها.

جاء ذلك خلال متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 455 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي.

وأعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 1181 شاباً، بينهم 40 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 263 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1720 عاملًا.

وأوضح السيد إبراهيم الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، في تقريره لوزير القوى العاملة، عن إنجازات شهر أغسطس الماضي، أنَّ المديرية سجلت 946 عاملًا جديدًا في مجال العمالة غير المنتظمة.