الري: إزالة 56 ألف مخالفة على نهر النيل منذ عام 2015 حتى الآن

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن المناطق المهددة من ارتفاع منسوب المياه بها نتيجة سقوط أمطار غزيرة هي المناطق التي بها اختناقات وتعديات، وبالتالي يتسبب مشاكل في المجري المائي نفسه.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن ارتفاع منسوب المياه فيها سيتراوح بين 80 سم إلى 120 سم، مثل العام الماضي، محذرا من التعديات على أراضي طرح النيل لأنها تسبب كوارث الفيضانات.

وتابع، أن الوزراة تعمل حاليا على وضع الحلول التي تواجه المصارف والمجاري المائية قبل بدء موسم الأمطار ومنها تطهير وتعقيم المجاري المائية قبل بدء موسم الأمطار ومنها تطهير وتعقيم المجاري.

وأكد، أن الوزارة تهدف للاستفادة من كل نقطة مياه ناتجة عن الفيضانات، لذلك قامت بوضع خطة قومية لإنقاذ نهر النيل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والتي تم إطلاقها في عام 2015، وحتي الآن تم رصد 56 ألف إزالة على نهر النيل.

وأكمل، أن التعديات على نهر النيل تتسبب في زيادة خطر السيول وبالتالي تسعي الوزارة لإزالة كافة التعديات التي لا تقتصر على محافظة البحيرة فقط ولكن امتدت لجميع المحافظات التي بها طرح النهر.