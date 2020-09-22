"القوى العاملة" تكشف تفاصيل طعن مصري خلال مشاجرة بالسعودية

أصدَر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلًا عن التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج ، وإبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

سعد الدين: حصلنا على بيانات أولية عن العامل المصري المصاب وتشخيص حالته

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات أولية عن المصري المصاب ويدعى عصام محمد العربي، حيث تعرض لحادث طعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين بالرياض وتم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج، حيث تبين وجود جرح بالذراع الأيمن وجرح آخر بالظهر، وحالته مستقرة نسبياً، وفي حاجة لإجراء عملية جراحية.

وجار التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لمتابعة القضية وحالة المصاب.

جدير بالذكر أنَّ شعبة إلحاق العمالة بغرفة تجارة القاهرة أعلنت عن عودة الطلب الخليجى على الأطباء والممرضين المصريين لأول مرة منذ أزمة كورونا.

وقال عبدالرحيم المرسي نائب رئيس الشعبة لـ"الوطن"، إنَّ السعودية طلبت أطباء وممرضين مصريين، لأول مرة منذ بدء أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، كما فتحت الإمارات باب إلحاق العمالة المصرية حسب الحاجة ودون تقييد بمسمى وظيفى، في ظل استمرار الإجراءات المشددة على استقبال العمالة الخارجية في الكويت.

وتابع: "لأول مرة منذ أزمة كورونا تطلب السعودية، سواء مستشفيات حكومية أو خاصة، أطباء وممرضين مصريين للعمل بها مع إجراءات بعدم الاستغناء عن أى طبيب التحق بالعمل بها منذ عدة سنوات، مع تسهيلات كبيرة حالياً فى الإجراءات الاحترازية بالمقارنة ببداية أزمة كورونا".