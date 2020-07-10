سعفان يتابع حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن في منطقة الفحيحيل، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقة العمالية، فضلا عن التنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، زيارته بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبى المعالج متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنه تم الحصول علي بيانات أولية عن المصري المصاب ويدعى هيثم أبو السعود، وهو من مواليد 1994 ودخل المستشفى من 4 أيام مطعون في البطن والأحشاء خارج البطن، ومحول من مخفر الفحيحيل، واستمر فترة بالعناية المركزة وانتقل إلى ج (3) بمستشفي العدان والحالة حاليا غير مستقرة تماما، وجارى التواصل لمعرفة تفاصيل الحادث وبيانات المجنى عليه.

وفي نفس السياق يحقق رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في ملابسات الحادث الذي تعرض له المصري للطعن في منطقة الفحيحيل، والذي تم نقله عقب الحادث مباشرة إلى المستوصف، ونقل إلى مستشفى العدان، ولم تسمح حالته بأخذ أقواله، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل أحيلت إلى المباحث للتحري، والوقوف على تفاصيل الواقعة.