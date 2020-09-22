لليوم السادس.. غياب مرشحي "النور" عن انتخابات النواب بالإسكندرية

على غير العادة، اختفى مرشحو حزب "النور" في الإسكندرية ونوابه من التواجد على الساحة الانتخابية، حتى اليوم السادس لبدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث لم يتقدم أي مرشح عن الحزب على مدار 5 أيام، إلى لجنة تلقي الطلبات بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية.

وخرج الحزب السلفي من الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى بخسارة فادحة، حيث لم ينجح أحد من مرشحيه، رغم الدفع بـ3 مرشحين في الإسكندرية، إلا أنهم خروجوا من المعركة الانتخابية مبكراً من جولتها الأولى.

وتعد الدائرة الثانية "الرمل"، والدائرة السادسة "الدخيلة"، من معاقل الدعوة السلفية وحزب النور بالمحافظة الساحلية، وذلك بسبب تواجد أتباع الدعوة السلفية والمشايخ وكبار جماعات الدعوة والحزب بهذه المناطق.

ولم يعلن النائبان أحمد الشريف وأحمد خليل، عن الدائرة السادسة بمجلس النواب الحالي عن حزب "النور"، عن عزمهم الترشح لدورة أخرى، كما غاب النائبان عن الصفوف الأولى للحزب، على عكس كثير من النواب الحاليين بالمحافظات الأخرى، الذين حرصوا على التواجد بين أنصارهم منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح.

وعلمت "الوطن" أن هناك مفاوضات مازالت جارية داخل أروقة الحزب السلفي للدفع بمرشحين في انتخابات مجلس النواب، خاصةً في الدوائر التي تُعد معاقل للحزب، وهي الدائرة السادسة "الدخيلة"، التي يمثلها نائبان من الحزب في مجلس النواب الحالي.

وتحولت الصفحة الرسمية لأمانة حزب "النور" في الإسكندرية، على موقع "فيسبوك"، إلى برقيات تهئنة وتعزية لأعضاء الحزب، دون أن تتطرق إلى استعدادات الحزب لخوض المعركة الإنتخابية، أو الحديث عن أي اجتماعات أو مشاورات جارية استعداداً لانتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 بلغ حتى الآن 168 مرشحاً، على مدار 5 أيام، منذ بدء تلقي طلبات المرشحين يوم الخميس الماضي.