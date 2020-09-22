الري تكشف كيف استعدت مصر لموسم السيول والفيضانات

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن موسم الفيضان يبدأ في مصر من أول أغسطس ولمدة 3 شهور، وفي نهاية شهر أكتوبر تكون المياه امتدت في أعالي النيل وتصل إلينا عند السد العالي، وبحيرة ناصر ونبدأ طوال العام في التعامل معها ونقوم بصرفها بالمقننات والإحتياجات اللازمة التي يتم تقديرها وحسابها بدقة شديدة بالتنسيق مع كل الوزارات.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن هناك موسم آخر من السيول والتي نحن بصدد أن يبدأ ويكون في فصل الخريف والشتاء، وأننا معنين في المقام الأول بمتابعة كافة مخرات السيول وصيانتها وإزالة أي عوائق فيها حتي لا تسبب أي أضرار أو مخاطر سواء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد أن وزارة الموارد المائية والري استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتجنب الكثير من المخاطر التي كانت تحدث قبل ذلك نتيجة إنشاء العديد من المنشأت للحماية من أخطار السيول مثل سدود الحجر، البحيرات الصناعية، والقنوات الأرضية وأيضا الخزانات الجوفية.

وتابع أننا تجاوزنا حوالي 588 عملا صناعيا تم تنفيذه في شمال وجنوب سيناء، سلاسل البحر الأحمر، الصعيد، غرب الدلتا، الوادي الجديد، ومطروح، مشيرا إلي أن كل نقطة مياه سواء التي تأتي إلينا عن طريق نهر النيل، أو أمطار داخلية يتم الإستفادة منها بشكل جيد وأيضا نتجنب مخاطرها.