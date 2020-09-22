اتساع الدائرة والترشح الفردي.. أسباب نواب الغربية لبدء الدعاية مبكرا

تشهد عدد من الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بمحافظة الغربية، تكثيف الدعاية الانتخابية سواء الإلكترونية أو اللافتات أو الجولات واللقاءات الجماهيرية من قبل النواب الحاليين، وذلك بشكل مبكر للحفاظ على مقاعدهم البرلمانية السابقة.

تشهد دائرة قطور، ومخصص لها مقعد واحد، صراعا من نوع خاص حيث فجر مستقبل وطن مفاجئة بعد دفعه بمرشح جديد وهو هاشم راضي، المرشح البرلماني السابق ونقيب محامي الغربية السابق، والذي يتمتع بشعبية كبيرة، وعدم الاستعانة بأحد النواب الحاليين.

وأعلن فؤاد حسب الله، الترشح مستقلا، وبدأ في تكثيف الدعاية الانتخابية والتربيطات العائلية من أجل الفوز بالمقعد.

كما تشهد الدائرة تكثيف الدعاية الانتخابية والجولات وزيارة كبار العائلات من قبل المرشحين.

وفي دائرة السنطة وزفتى، والمخصص لها 3 مقاعد، لجأ المحاسب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب الحالي، والمرشح حاليا على المقعد الفردي "مستقبل وطن"، إلى عمل اللقاءات الجماهيرية مبكرا، والالتقاء بالناخبين، إلى جانب الاستمرار في استقبال شكاوى المواطنين، وبحث مشاكلهم والعمل على حلها، وذلك بهدف الاستعداد مبكرا لخوض الانتخابات البرلمانية خاصة بعد اتساع الدائرة الانتخابية، والتي أصبحت تضم دائرتين في السابق يمثلهما 5 مرشحين.

يذكر أن محافظة الغربية تضم 7 دوائر انتخابية مخصص لها 14 مقعدا بالنظام الفردي، و16 مقعدا في القائمة.