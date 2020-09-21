24 مرشحاً لانتخابات مجلس النواب بالسويس في 5 أيام

واصلت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة بالسويس، داخل مجمع محاكم السويس، استقبال طلبات المرشحين المحتملين اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي.

ووصل عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، منذ بدء تلقي طلبات الترشح يوم الخميس الماضي، إلى 24 مرشحاً، بينما بلغ عدد راغبي الترشح الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية، التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات، 42 مرشحاً.

وقال اللواء حسن عيد، أحد المرشحين عن حزب "مستقبل وطن"، لخوض الانتخابات على أحد المقاعد الفردية بالسويس، إن المحافظة تتميز بحالة الاحترام المتبادل التي تسود بين أبنائها، وأضاف: "نقدر ونحترم جميع من تقدموا للترشح بالانتخابات".