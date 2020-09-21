12 مستندا رسميا للمصريين بالخارج للترشح إلى مجلس النواب.. اعرفها

أوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شروطًا لترشح المصريين بالخارج في انتخابات البرلمان المقبلة، يجب توافرها، ويرصد التقرير التالي المستندات الواجب توافرها لترشح المصري بالخارج، وعلى من ينتوي الترشح من المصريين في الخارج عليه أن يجهزها:

1 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وتُعطى للمرشح شخصيًا أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وتصدر من السفارات والقنصليات.

3 - شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب، واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.

4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر.

5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وتُعطى للمرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص.

7 - إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8 - صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.

9 - أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

10 - مستندات إثبات صفة المصري في الخارج، بأن يقدم إقرارًا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة حتى تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما فى الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.

11 - تقرير طبي متضمن نتيجة الكشف الطبي.

12 - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.