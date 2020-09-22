إيهاب فهمي ينشر صورة من تكريم "حلمي": إخوات وصحاب وعشرة عمر

نشر الفنان إيهاب فهمي، صورة تجمعه بالمخرج خالد جلال والفنان أحمد حلمي، بعد تكريم الأخير أمس بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "الإخوات والصحاب وعشرة العمر".

وتفاعل الجمهور وعدد من الفنانين من خلال تعليقاتهم عبر حسابه الشخصي علي إنستجرام.

وكرَّم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، الفنان أحمد حلمي، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وأهدى خالد جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، للفنان أحمد حلمى، عقب مشاهدته للعرض المسرحى "سينما مصر"، بحضور الإعلامي حازم شفيق رئيس قناة الحياة، ومهندس الديكور محمد الوكيل.

ووجَّه حلمي التحية والشكر لكل فناني العرض، وأعرب عن إعجابه الشديد بأدائهم المتميز، وقال إنّ هذا العمل يدل أولا على الجهد الكبير للمخرج خالد جلال في اختيار وتدريب كوكبة من الشباب الموهوبين، سنراهم نجوما في المستقبل القريب بمشيئة الله.

"سينما مصر" عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أنّ قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعداؤها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأنّ الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.