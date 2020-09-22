والد التوائم الـ5 بقنا: "ساعدوني للحصول على حضانات مجانية"

وجه والد 5 توائم، وضعتهم زوجته في المستشفى الجامعي بقنا، قبل قليل، مناشدة إلى المسئولين و"أهل الخير" في المحافظة، لمساعدته في الحصول على حضانات مجانية لأطفاله، مؤكداً أنه لا يمكنه تدبير تكلفة علاجهم في أقسام الحضانات، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وقال "محمد عبدالصبور معوض"، مقيم بمركز نقادة جنوب قنا، إن الأطفال حالتهم "مستقرة"، كما أن والدتهم تخطت المرحلة الحرجة، بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها بالمستشفى الجامعي، وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن" أنه تم إيداع 4 أطفال في حضانة "النيل" بمركز نقادة، والطفل الخامس في إحدى الحضانات بمدينة قنا، وجميعها بتكلفة عالية.

وأوضح "الأب" أنه بعد إجراء العملية الجراحية لزوجته في مستشفى قنا الجامعي، حيث وضعت 5 توائم في عملية ولادة قيصرية، أبلغتهم إدارة المستشفى بعدم وجود حضانات شاغرة بالمستشفى، ونصحتهم بإيداع المواليد في حضانات خارجية.

وتابع "معوض" أنه "عاطل" عن العمل في الوقت الراهن، ولا يمكنه دفع مبالغ كبيرة في الحضانات الخاصة، وناشد كلاً من رئيس الجامعة ومحافظ قنا ووكيل وزارة الصحة، لمساعدته في الحصول على حضانات مجانية لإنقاذ أطفاله.