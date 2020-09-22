مدبولي: اجتماع أسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة المشروعات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الزيارة التي أجراها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها، منوهاً إلى أن عملية الانتقال ليست هي الأصعب، ولكن التحدي الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التي تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تأكّيد أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمي بكب الأجهزة والجهات الحكومية.

وأكّد مدبولي، أنَّه سيتمّ عقد اجتماع أسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسؤولي مجلس الوزراء وعدداً من الجهات المعنية، وذلك بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها، مضيفاً أنَّ هذا سيتمّ إلى جانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية، وكذا زيارات الوزراء المعنيين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلي في مختلف ما يتمّ من مشتريات حكومية، سعياً لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.