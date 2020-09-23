الأحد.. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط بارتداء الكمامة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها، للعام الجامعي 2020/2021، التي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل، والممتدة حتى الأربعاء الموافق 28 من شهر أكتوبر.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن إدارة الجامعة، اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وخطط مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة استمرار عمليات تطهير وتعقيم أماكن الكشف الطبي طوال الأيام المقررة للكشف، وذلك حرصا منها على سلامة وصحة أبنائها من الطلاب.

ولضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب وأولياء أمورهم، أثناء إجراءات الكشف الطبي، ما يسهم في سير إجراءات الكشف الطبي في هدوء وانتظام، كما شدد على ضرورة التزام كل الطلاب الجدد المتقدمين للإجراء الكشف الطبي بارتداء الماسك الواقي (الكمامة).

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية الكشف الطبي لطلاب كلية الطب يوم الأحد الموافق 27/9، ويوم الاثنين 28/9 لطلاب كليات طب الأسنان والطب البيطري، والثلاثاء 29/9 لطلاب كلية الصيدلة.

كما تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 30/9 لطلاب الهندسة، والخميس الموافق 1/10 لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة، ويوم الأحد الموافق 4/10 لطلاب كلية العلوم.

وتحديد يوم الاثنين 5/10 لطلاب كلية رياض الأطفال، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 6 و7 /10 لطلاب كلية التجارة، وتم تحديد يومي الأحد والاثنين 11و12 /10 لطلاب كلية الحقوق، ويوم الثلاثاء الموافق 13/10 لطلاب كلية التربية (شعبة عامة)، والأربعاء الموافق 14/10 لطلاب كلية التربية (باقي الشعب)، كما تقرر تحديد يوم الخميس الموافق 15/10 لطلاب كلية التربية الرياضية.

أما طلاب كلية الآداب، فمقرر لهم يومي الأحد والاثنين الموافق 18و19/10، والثلاثاء الموافق 20/10لطلاب كلية الزراعة ومعهد السكر، والأربعاء 21/10 لطلاب كلية التمريض، وتقرر تحديد يوم الخميس 22/10 لطلاب كلية التربية النوعية، والأحد 25/10 لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية، والاثنين 26/10 لطلاب المعهد الفني للتمريض.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب، أنه تقرر تحديد أيام الثلاثاء 27/10 والأربعاء 28/10 لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبي من جميع الكليات، منوهاً بأن الكشف الطبي، من المقرر إجراؤه بمجمع صالات الامتحانات بالجامعة.