 19 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بـ"جنوب الوادي"

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2020 / 2021 بكليات الجامعة بقنا، وفرع الجامعة بالغردقة، والتى تبدأ يوم السبت الموافق 19 سبتمبر، وتنتهى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تحدد يوم السبت 19 سبتمبر موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم الأحد 20 سبتمبر لطلاب كلية طب الأسنان، ويوم الاثنين 21 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الثلاثاء 22 سبتمبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، والأربعاء 23 سبتمبر لكليتى الهندسة والآثار، والخميس 24 سبتمبر لكليتى الإعلام وتربية الغردقة "تعليم عام".

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تحدد يوم السبت الموافق 26 سبتمبر موعداً لتوقيع الكشف على طلاب كليتي الحاسبات والمعلومات وتربية الغردقة "تعليم أساسى وطفولة"، ويوم الأحد 27 سبتمبر لكلية الطب البيطري والمعهد الفني الصحي، ويوم الاثنين 28 سبتمبر لكلية العلوم، والثلاثاء 29 سبتمبر لكلية التربية بقنا "تعليم عام"، والأربعاء 30 سبتمبر لكلية التربية بقنا "تعليم أساسي".

وتتضمن المواعيد تحديد يوم الخميس الأول من أكتوبر لكلية التربية بقنا "طفولة"، والسبت 3 أكتوبر لكليتي الزراعة والتمريض، ويوم الأحد 4 أكتوبر لكلية التربية النوعية والمعهد الفني للتمريض، والاثنين 5 أكتوبر لكلية الآداب بقنا "طالبات"، والثلاثاء 6 أكتوبر لكلية الآداب بقنا "طلاب"، والأربعاء 7 أكتوبر لكلية التجارة "طالبات"، والسبت 10 أكتوبر لكلية التجارة بقنا "طلاب"، والأحد 11 أكتوبر لكلية الحقوق "طالبات"، والاثنين 12 أكتوبر لكلية الحقوق "طلاب"، والثلاثاء 13 أكتوبر كلية الآداب انتساب "طالبات"، والأربعاء 14 أكتوبر كلية الآداب انتساب "طلاب"، والخميس 15 أكتوبر كلية التجارة انتساب "طالبات"، والسبت 17 أكتوبر لكلية التجارة انتساب "طلاب"، ويوم الأحد 18 أكتوبر لكلية الحقوق انتساب "طالبات"، والاثنين 19 أكتوبر كلية الحقوق انتساب "طلاب"، ويوم الثلاثاء 20 أكتوبر للمتخلفين بكافة كليات الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة إن الكشف الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً بمقر المستشفى الطلابي بقنا، لكليات الجامعة في قنا، ماعدا كليات الهندسة والطب البيطري والزراعة والمعهد الفني الصحي والمعهد الفني للتمريض يعقد بمقرات الكليات والمعاهد المذكورة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم، وصورة شخصية حديثة، مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.