الأحد.. توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب المرشحين؛ للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد 2020 /2021، ويبدأ الكشف الأحد المقبل، ويستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج استمارة الكشف الطبي المرفقة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الإعلامي للجامعة، مؤكدا ضرورة ملء الاستمارة عن طريق كتابة اسم الطالب كاملا واسم الكلية وإرفاق صورة شخصية، إضافة إلى التوجه إلى الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد وفقا للجدول الزمني المعلن لكل كلية.