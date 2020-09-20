جامعة كفر الشيخ تبدأ توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

تبدأ جامعة كفر الشيخ، اليوم، توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكلياتها، ضمن طلاب المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك التحويلات، فضلًا عن طلاب المعهد الفني للتمريض.

وكلف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، باستقبال الطلاب الجدد، والإشراف على سير الإجراءات، وتذليل العقبات التي تقابلهم أثناء الكشف الطبي.

كما وجه دسوقي، بإتاحة أكبر عدد من عيادات الكشف الطبي، وتخصيص أماكن مغطاة، لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطالب يسجل من خلال الرابط من هـنا، ومنه إلى صفحة التسجيل، لحجز موعد توقيع الكشف الطبي، والذي يتم تحديده، حيث تظهر للطالب استمارة الكشف الطبي، ويقوم بملء الاستمارة الخاصة به إلكترونيًا، وطباعتها، ولصق صورة شخصية 6x4، ثم يتوجه الطالب للجامعة في الموعد المحدد له بمدرج فؤاد بدر، ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به.