3 آلاف متطوع يشاركون في التجارب.. تفاصيل لقاح روسي ثان لكورونا

سمحت وزارة الصحة الروسية اليوم، بإجراء تجارب سريرية للقاح آخر ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي طوره مركز تشوماكوف الروسي.

وذكر بيان للصحة الروسية، أنّ أكثر من 3 آلاف متطوع سيشاركون في التجارب، التي تلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية، وأشار البيان إلى أنّ اللقاح الجديد ستبدأ عليه تجارب سريرية في مناطق روسية، مثل كيروف وسانت بطرسبورج ونوفوسيبيرسك، وبعد التطعيم سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يوما.

وقال المدير العام لمركز تشوماكوف أيدار إيشموخاميتوف، حسب ما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "نتوقع استكمال التجارب السريرية في نوفمبر 2020".

يذكر أن روسيا كانت قد سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا على مستوى العالم تحت مسمى "Sputnik V" (سبوتنيك 5) في أغسطس الماضي، والذي قام بتطويره مركز "جمالي" وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.