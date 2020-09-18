حسام حسني: مصر حجزت 30 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن اللقاح الصيني، الجاري تجربته حاليا، سيكون إنتاجه في مصر، وسيكفي كل المواطنين، لافتا إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أنهم يتابعون الدراسات المتعلقة بلقاح أكسفورد، نظرا لأن مصر غير مشاركة في تجارب اللقاح، مؤكدا أنه من خلال قراءة الدراسات، نجد أنه من اللقاحات القوية، ويعطي نوعين من المناعة، حالية وتذكرية.

وأكد أنه لم تحدث في أي دراسة من دراسات اللقاحات، سواء اللقاح الذي بصدد دراسته، أو اللقاح الأمريكي أو الروسي، لا توجد أي آثار جانبية لهم، موضحا أن توقف الدراسة المؤقتة حول اللقاح البريطاني، كان بسبب وجود أعراض لأحد المتطوعين، ثم ثبت أن هذه الأعراض ليست لها علاقة باللقاح، ما أكد أن الدراسة تسير بشكل صحيح.