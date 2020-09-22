صور.. تنفيذ محاكاة الأمطار في 4 أنفاق بالإسكندرية استعدادا للشتاء

أجرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من نماذج محاكاة مفاجئة عن كيفية التعامل مع الأمطار بـ 4 أنفاق بأحياء المنتزه أول وثان، وذلك لاختبار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم السيول والنوات، خاصة مع بدء موسم الخريف.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تمكنت من تنفيذ نماذج المحاكاة، والتى يتم تطبيقها بكميات كبيرة من المياه وذلك على أنفاق "45، سيدي بشر، محمد نجيب، المندرة"، في محاولة للتأكد من قدرة البالوعات والشنايش على استيعابها.

وأضاف "نافع"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الشركة استعدت مسبقاً من الشهور الماضية من خلال تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة وما زالت مستمرة حتى الآن، شملت اختبار محطات الصرف الصحي بـ"كوبري المندرة، الشيراتون، العصافرة بطريق كورنيش الإسكندرية".

وأكد أنه جرى اختبار كفاءة الطلمبات وسرعة تصريف المياه، فضلا عن كفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية بتلك المناطق، وذلك للتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع النوات الشديدة.

وأشار إلى جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لموسم الشتاء.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد تابع استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستقبال موسم الشتاء القادم، للوقوف على جاهزية جميع الجهات المعنية.

وقال "الشريف"، في تصريحات صحفية: "إننا جميعاً فريق عمل واحد، ونعمل بشكل مؤسسي، وجميعنا نعمل من أجل الإسكندرية، ولتحقيق الصالح العام"، مؤكداً أن المحافظة بدأت استعداداتها مبكراً لاستقبال موسم الشتاء بدايةً من شهر مارس الماضي، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه، لتجاوز أزمات النوات.

وأشار المحافظ إلى أنه "من الملاحظ أن النوات تزيد حدتها كل عام عن العام السابق، لذا نتعاون جميعاً لنكون على أكمل وجه، استعداداً لاستقبال موسم الأمطار، ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

وتابع بقوله: "نستعد منذ فترة كبيرة لمواجهة السيول والأمطار، التي تتعرض لها الإسكندرية، واستطعنا العام الماضي تخطي موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، وستبقى الإسكندرية هذا العام أيضاً من أفضل المحافظات في مواجهة النوات والسيول والأمطار".