طرح 6 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني رغم غلقها

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مزايدة علنية لتأجير 6 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن المزايدات تجرى لكل شاطئ على حدة خلال أيام 5 و7 و11 أكتوبر المقبل.

وأضاف "رشاد" في بيان صادر عن الإدارة، الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هي الأنفوشي "الخدمة لمن يطلبها"، رأس التين الشرقي المميز، رأس التين الغربي "الخدمة لمن يطلبها"، بلبيس المميز، الهانوفيل الشرقي المميز، مارينا أبو يوسف "الخدمة لمن يطلبها".

وأوضح أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ على حدة تتراوح بين 299 جنيها، وتطلب من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأكد أن قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تتراوح بين 20 ألفا إلى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018.

كانت إدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية، شددت على جميع المستأجرين بإغلاق جميع الشواطئ منذ بداية أزمة جانحة فيروس كورونا وذلك خوفا على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.

وتعد الشواطئ أهم مقصد أمان لزوار مدينة الإسكندرية الساحلية، حيث يتم تأجير وتسكين الشواطئ بالمستأجرين، ويعد الشهر الجاري أهم موسم بسبب رحلات اليوم الواحد من محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ، حيث يحرص الكثير من المصطافين أن تكون وجهتهم شواطئ الإسكندرية.