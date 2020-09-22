4368 إصابة بكورونا في بريطانيا.. وإغلاق مبكر للمطاعم والحانات

أعلنت بريطانيا تسجيل 4368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم، أنّه جرى أيضا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وظهر فيروس كورونا المستجد في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ورفعت الحكومة البريطانية مستوى الإنذار والتحذير بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وقررت إغلاق المطاعم والحانات في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، مع استمرار الدراسة بالمدارس، في إطار التدابير الجديدة التي تهدف للتصدي للزيادة في حالات الإصابة بكورونا تحسبا من أن تشهد البلاد 50 ألف إصابة يوميا، منتصف الشهر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وذكرت الحكومة، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا، كما حذر أعضاء البرلمان من أنّ الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق إن لم تتخذ أي إجراءات الآن.

من جانبه، قال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إنّ المطاعم والحانات ستغلق أبوابها في العاشرة مساء، كما سيتم تشجيع المواطنين للعمل من المنزل، مشيرا إلى أنّه لن يتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد هذا العام وستكون في موعدها المقرر في 25 ديسمبر المقبل. وأكد ضرورة أن تظل المدارس في إنجلترا مفتوحة.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم، إجراءات أكثر صرامة لمحاولة تسطيح منحنى العدوى قبل أشهر الشتاء، وذلك بسبب عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.