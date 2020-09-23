محافظ دمياط تجرى زيارة تفقدية لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، رافقها خلالها اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

واستهلت المحافظ تلك الجولة بزيارة مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالسور الخرسانى المحيط بالمصنع بطول 700 متر تقريباً، إذ من المقرر أن يتضمن بوابات وغرفة حراسة، و4 نقاط ملاحظة أمنية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البلاطات الخرسانية للأرضيات بمسطح 3000 متر.

كما استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى عن آلية العمل بخطوط الإنتاج الخاصة بتدوير القمامة، ووجهت بعمل مقايسة لإنشاء مطالع جديدة للسيارات طبقاً لمعايير هندسية وفنية محددة.