خبير عن اختبار الصحة العالمية للأعشاب في علاج كورونا: بيجربوا "الشيح"

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إنََ "الشيح" مادة معروفة لدى الجميع وتستخدم في جميع أنحاء العالم، ويعد ناجحًا في علاج الملاريا بكثير من الدول، مؤكّدًا أنَّ الأعشاب آمنة للغاية ولها فوائد عديدة.

وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنَّ رئيس مدغشقر أعلن عن شراب لديهم يسمى "Covid Organic" يحتوي على 60% من "الشيح" و40% منها أعشاب أخرى، مبينًا أنَّ منظمة الصحة تصرح بأن ليس لها معلومات دقيقة عن التجربة لعلاج فيروس كورونا.

ولفت إلى أنَّ التجربة ما زالت في البداية لكن "الشيح" آمن في علاج الملاريا ونجح في بعض الحالات، مشيرا إلى أنَّ هناك بعض الخبراء من ألمانيا عملوا عليه للتوصل لنتائج مبشرة، مبينا أنَّ جامعة كنتاكي في أمريكا تعمل عليه حاليا بالإضافة للصين، إذا فهناك سباق عالمي على المواد العشبية.

وتابع أنَّ الزخم الإعلامي لاحق مادة "الشيح" عندما أعلن رئيس مدغشقر عنه، مشيرًا إلى أنَّه يوجد الكثير من التجارب في الكثير من الدول على الشيح وأعشاب أخرى، وحققت هذه التجارب نجاح كبير ومبشرات، مبينًا أنَّ منظمة الصحة العالمية بدأت في تجربة ما يسمى بمجلس السلامة والذي يرأسه علماء متخصصين في الأعشاب والطب التقليدي لتقييم كفاءة وفعالية "الشيح" مع العمل أكثر على تعدد الجرعات، ومعرفة متى يكون الشيح مضرًا أو مفيدًا لعلاج فيروس كورونا.