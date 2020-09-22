مصرع مسن صدمته سيارة بمنطقة المصانع جنوب بورسعيد

لقي مسن مصرعه، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء سيره في منطقة المصانع، جنوب مدينة بورسعيد، تم نقل جثته إلى مستشفى السلام تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن بورسعيد، اللواء ناصر حريز، إخطاراً من هيئة الإسعاف فرع بورسعيد، يفيد بوصول "أحمد قطب السيد"، 67 سنة، جثة هامدة، إلى مستشفى "السلام"، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي أن المسن كان يحاول عبور الطريق، قرب مصنع "كابسي"، عندما صدمته سيارة مسرعة، وتم التحفظ على السيارة وسائقها بقسم شرطة الجنوب، للوقوف على ملابسات الحادث.

وتعاني منطقة المصانع، في جنوب بورسعيد، من نقص خدمات الإنارة ليلاً، وتتطلب أعمال رصف لبعض الطرق، بسبب إتلاف سيارات النقل لشوارعها، كما تحتاج المنطقة إلى وضع تخطيط مروري لها، وتركيب إشارات ضوئية للحد من السرعة الزائدة.