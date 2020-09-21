مصرع طالبة صدمتها سيارة مسرعة بجنوب بني سويف

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الاثنين، صدمتها سيارة قرب كوبري قرية "هربشنت"، التابعة لدائرة مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة وإحدى الفتيات عند كوبري قرية "هربشنت"، بدائرة المركز، مما تسبب في وفاتها، وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلت جثة المجني عليها إلى مستشفى ببا المركزي.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع طالبة تُدعى "عائشة قرني مبروك"، 14 سنة، طالبة، ومقيمة بالقرية محل الحادث، وتم إيداع جثتها بمشرحة مستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.