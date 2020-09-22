بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم، إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، وذلك بطريق "إدكو- رشيد" أمام قرية البوصيلي، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفه بسبب الحادث.

وكان مستشفى إدكو المركزي، استقبل اليوم كلا من: حنان سمير الحلواني، 21 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد أحمد محمد توفيق، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالمخ واشتباه مابعد الارتجاج، وفريال سمير الحلواني 6 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني وجرح بفروة الرأس وسحجات متفرقه بالجسم، سما أحمد محمد توفيق 8 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمون قرية البوصيلي التابعة لمركز رشيد، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

فيما استقبلت مستشفى رشيد المركزي، كل من: روايح فتوح عبداللطيف 38 سنة، مصابة بجروح متهتكة بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبود عبدالواحد 30 سنة، مصاب بجروح بالرأس واليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وسمير السيد الحلواني 49 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، إسماعيل جمعة خيري، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد سليمان علي الشحات، 24 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بذات القرية، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، كما استقبل المستشفى مكرم محمد إبراهيم عطية، 19 سنة، جثة هامدة، وجرى التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.