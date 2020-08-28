ميركل: الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى يجري ابتكار لقاح لمكافحة كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إن جائحة كورونا المستجد"كوفيد 19" ستتفاقم على الأرجح في الشهور المقبلة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي، أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى يجري ابتكار لقاح لمكافحتها، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضحت ميركل، أنه على الرغم من أن ألمانيا لن تسدد بالكامل الدين الذي نتج عن إجراءات التخفيف المتخذة لمواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة حتى 2058، فإن هذه التحفيزات كانت ضرورية، لأنه لم يكن ممكنا السماح بتعثر الاقتصاد كلية في الوقت الراهن.

وأضافت ميركل، أن حكومتها تتعامل مع جائحة كورونا المستجد بروح التلاحم الاجتماعي، وحثت المواطنين على عدم التخلي عن الحذر في مواجهة الفيروس.

ميركل: المفوضية الأوروبية تعكف على إبرام المزيد من العقود مع شركات الأدوية لتأمين لقاحات كورونا

وأشارت المسؤولة الألمانية، إلى "أنه أمر خطير، أخطر ما يكون ويتعين عليكم التعامل معه بجدية"، موضحة أن المفوضية الأوروبية تعكف الآن على إبرام المزيد من العقود مع شركات الأدوية لتأمين لقاحات كوفيد-19.

وفي حين لم تجتز الكثير من اللقاحات الخاضعة للتطوير في أنحاء العالم تجارب المرحلة الثالثة، منحت المفوضية الأوروبية، شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا دفعة مقدمة قيمتها 336 مليون يورو "400 مليون دولار" لتوفير ما لا يقل عن 300 مليون جرعة من لقاحها المحتمل لكورونا المستجد.

وقالت ميركل: "يجري إبرام المزيد من العقود المماثلة". ونجحت ألمانيا في إبقاء معدل الوفاة بمرض كوفيد-19 منخفض نسبيا مقارنة مع بعض الدول الأوروبية الكبيرة الأخرى.

لكن مثلما حدث في معظم أنحاء العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة اليومية منذ مطلع يوليو الماضي، واستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس في الأسابيع القليلة الماضية.