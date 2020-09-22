مستريحة جديدة في القفص.. سيدة تستولى على 2.5 مليون جنيه من الأهالي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على سيدة أعمال بتهمة النصب على المواطنين، ودلت التحريات إلى أن المتهمة استولت على أكثر مليونين ونصف المليون جنيه، بحجة استثمارها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ووصل بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من 4 مواطنين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، يفيد بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا، صحة الواقعة، وتوصلت إلى قيام سيدة أعمال، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال إدارة المطاعم، وتجارة المفروشات، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بإجمالي مليونين وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.