 الأموال العامة تضبط قضايا نصب ورشوة بـ 10 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط عدد (12) قضية (تزوير أوراق- نصب وسفريات – طلب رشوة – إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – نصب وإحتيال على المواطنين – توظيف أموال – إستغلال نفوذ مزعوم – إستيلاء على المال العام – كسب) مُتهم فيها عدد (14) شخص .. ضُبط فيها مستندياً أكثر من ( 10 مليون جنيه – 60 ألف دولار – 315 ألف ريال سعودى – 28 ألف يورو – 111 ألف درهم إماراتى – 30 ألف ريال قطرى - 8 آلاف دينار أردنى – 5 آلاف دينار كويتى ).. وضبط فيها نقدياً أكثر من (39 ألف دولار أمريكى)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.