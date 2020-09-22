"أنا عندي علاقات مع مسؤولين كبار".. حبس سائق نصب على أهالي المنيا

قررت النيابة العامة حبس سائق لاتهامه بالنصب على المواطنين بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبينت التحريات، أنَّ المتهم استغل علاقاته ببعض المسؤولين بوحدات المرور، مشيرة إلى أنَّ المتهم أوهم ضحاياه بمعرفته بالمسؤولين بالمحافظة وقدرته على إنهاء الأوراق الحكومية مقابل مبالغ مالية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما خلصت تحريات المباحث بالمنيا، إلى أنَّ المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين، بحجة علاقاته وتخفيض رسوم المبالغ المالية المطلوبة لدى الجهات الحكومية، مبينة أنَّه تمّ ضبطه لتقاضيه مبلغ 17 ألف جنيه مقابل ترخيص سيارة تم بيعها من جهة حكومية .

كان قد تقدم موظف بمحافظة المنيا ببلاغ لإدارة مباحث الأموال العامة، ذكر فيه أن شابًا نصب واحتال عليه، واستولى منه على مبالغ مالية، بزعم سداد الرسوم المستحقة للسيارة الخاصة به بأقل من قيمتها الحقيقية ببعض الجهات الحكومية.

ودلت التحريات على أنَّ المشكو في حقه يعمل سائقًا، ويقيم ببندر المنيا، ويمارس نشاطًا احتياليًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية المختلفة، والزعم بمقدرته على سدادها نيابة عنهم، وبأقل من قيمتها الحقيقية، مدعياً علاقاته ونفوذه بتلك الجهات، ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على 14 ألف جنيه من الشاكي، بزعم سداد الرسوم المستحقة على السيارة الخاصة بجهات حكومية، حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة، وقدم للشاكى صـورتين ضوئية لخطابين منسوبين لجهات حكومية يتضمنان سداده الرسوم المستحقة على السيارة الخاصة به خلافاً للحقيقة.

وبالاستعلام من الجهات المختصة، تبين عدم صحة الخطابين، وعدم سداد الرسوم المستحقة على سيارة الشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر بحوزته على طلبين فحص فني لمركبة منسوب لإحدى إدارات المرور "خالي البيانات"، وخطاب منسوب صدوره لإحدى الهيئات، وموجه لإحدى إدارات المرور باسم أحد الأشخاص "مزور بالكامل"، وشهادتين صلاحية لجهاز إطفاء بأسماء أشخاص مختلفة، وغيرها من السمتندات المزورة.

وبمواجهة المتهم أقرّ بنشاطه الإجرامي، وارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.