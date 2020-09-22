عاجل.. مصر تؤسس شركة مساهمة مع السودان

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة "مصرية – سودانية" بين حكومتي البلدين.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه عقب الاجتماع، إنَّ تأسيس الشركة يأتي في إطار توطيد العلاقات مع "الأشقاء السودانيين".

ويمثل الحكومة المصرية في الشركة المساهمة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و"شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية" عن الجانب السوداني.

وتختص الشركة بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وتضم اختصاصات الشركة أيضاً كلاً من زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين.

وتشمل اختصاصات الشركة أيضاً كلاً من التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، إضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس وفد مصري رفيع المستوى في زيارة رسمية استغرقت يوم واحد للعاصمة السودانية الخرطوم مؤخراً، وقد استقبله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، وعقد الجانبين جلسة مباحثات مشتركة بمقر الحكومة السودانية، كما عقد وزراء الجانب المصري لقاءات مع الجانب السوداني لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وعقب انتهاء المباحثات، عقد رئيسا وزراء البلدين مؤتمراً صحفياً أكدا فيه حرصهما على دفع علاقات التعاون المشترك بين حكومتي البلدين الصديقين، بالفعل، ليس بالأقوال فقط، وذلك استغلالاً للإمكانيات المتاحة لدى حكومتي البلدين، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويعطى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين المزيد من الزخم على مستويات عدة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.